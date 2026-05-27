Экология стала важным направлением работы нижегородской Думы — Молькова

На депутатском контроле был также острейший вопрос несанкционированных свалок в городе. В 2025 году в Нижнем удалось ликвидировать 156 таких объектов с общим объёмом мусора в 23,6 тыс. кубических метров. «Цифры говорят сами за себя — работа идет системно», — подчёркивает глава профильной думской комиссии.