Экология стала важным направлением работы нижегородской Думы — Молькова

Экология и формирование комфортной городской среды остаются в числе важных направлений деятельности депутатского корпуса в Городской Думе I созыва.
Такое мнение высказала председатель постоянной думской комиссии по экологии Ирина Молькова по итогам отчёта председателя Гордумы Евгения Чинцова о работе в 2025 году.
«На наших заседаниях мы предметно рассматривали вопросы озеленения, компенсационных посадок, — объяснила депутат Ирина Молькова. — В 2025 году в Нижнем Новгороде высадили 4000 деревьев и 6200 кустарников. Это весомый вклад в улучшение экологической среды и облик наших районов».
На депутатском контроле был также острейший вопрос несанкционированных свалок в городе. В 2025 году в Нижнем удалось ликвидировать 156 таких объектов с общим объёмом мусора в 23,6 тыс. кубических метров. «Цифры говорят сами за себя — работа идет системно», — подчёркивает глава профильной думской комиссии.
По её словам, в 2026 году депутаты продолжат пристально следить за состоянием зелёных зон в городе, развивать систему компенсационных посадок деревьев и добиваться неукоснительного исполнения законов в сфере охраны природы. «Чистота города и здоровье его жителей — наша общая зона ответственности», — резюмировала Ирина Молькова.
Напомним, 27 мая Городская Дума приняла отчёт спикера о работе I созыва в 2025 году.