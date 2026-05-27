«Воронежэнерго» напомнит водителям: дети на улицах — будьте внимательны

В филиале «Россети Центр» — «Воронежэнерго» стартует месячник по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Его проводят каждый год перед началом летних каникул, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей и подростков.
Для водителей компании проведут теоретические занятия и дополнительные инструктажи по соблюдению особых мер безопасности при управлении транспортом рядом со школами, остановками, торговыми и развлекательными центрами, где обычно бывает много детей. Максимальная скорость на таких участках — не более 40 км/ч.
Также вместе с сотрудниками ГИБДД для водителей организуют совещания, где напомнят о правилах управления транспортом в этот период. Особое внимание будет уделено реальным сводкам о дорожно-транспортных происшествия в Воронежской области, в которых пострадали дети и подростки.