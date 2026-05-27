В Госдуме двое депутатов проголосовали против осуждения атаки по Старобельску, Володин назвал это ошибкой

Депутаты Госдумы Елена Драпеко и Валерий Гартунг из «Справедливой России» проголосовали против обращения к иностранным парламентам с призывом осудить атаку ВСУ на Старобельск. Об этом «Коммерсант» пишет в среду, 27 мая.
Документ адресован ООН, международным организациям и парламентам разных стран. В нём требуют прекратить военную, материальную и финансовую поддержку Украины. За проект проголосовали 404 депутата, против — двое. После публикации результатов председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что речь, скорее всего, идёт об ошибке или техническом сбое:
«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, у нас иногда бывают технические сбои. Посмотрите, пожалуйста, кто против. Либо кто-то поторопился, либо… Лучше это сделать сразу, тем более, знаете, мы работаем в открытом формате, поэтому, скорее всего, это ошибка».
Спикер Госдумы попросил депутатов, проголосовавших против, написать заявления об ошибке. Затем Володин обратился к эсерам: «Коллеги из “Справедливой России”, имейте в виду, лучше таких друзей рядом не иметь, как те, кто помогли нашим товарищам Гартунгу и Драпеко».
Издание отмечает, что накануне Володин сделал Драпеко замечание за телефонный разговор во время выступления лидера думской фракции «Единой России» Владимира Васильева. После этого спикер предложил депутатам не брать мобильники на пленарные заседания и назвал инициативу «решением имени Елены Григорьевны Драпеко».
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа — филиала Луганского государственного педагогического университета. Пятиэтажное здание, где спали студенты, обрушилось почти до основания. Погиб 21 человек.