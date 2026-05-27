Фальков рассказал о будущем практики написания дипломных работ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Существующая практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Они (поколение 2025−2039 годов — ред.) не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать», — сказал Фальков на круглом столе «Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ».
По его словам, в будущем система высшего образования вернется к устным экзаменам.
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.