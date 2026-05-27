Фальков призвал прививать учащимся культуру применения ИИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о необходимости прививать школьникам и студентам культуру применения искусственного интеллекта.
В Москве состоялся круглый стол «Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ».
«Любые стимулы лучше, чем запреты и ограничения, но еще лучше работает понятие “академическая культура”, которую надо воспитывать начиная со школы и безусловно поддерживать и воспитывать в университетах… Большой акцент надо делать на культуре применения искуственного интеллекта», — сказал Фальков.
Он отметил, что запретить студентам использовать искусственный интеллект невозможно, а отследить его в каждый конкретный момент тяжело.
Более того, технологии искусственного интеллекта, как самые передовые, двигаются, по словам министра, чуть быстрее, чем социальные практики.