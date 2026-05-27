Разводить костры и посещать леса запретили в районе Воронежской области

В Новохопёрском районе Воронежской области ввели особый пожароопасный режим. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в местной администрации.
На период его действия запрещено:
применять пиротехнические изделия;
разводить костры, сжигать мусор и растительность, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи с помощью открытого огня в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, в населённых пунктах, в том числе на территориях частных домов, дач, садовых участков;
курить в лесах и полях, выбрасывать незатушенные угли и окурки;
выбрасывать незатушенные окурки, использованные спички и другие воспламеняющиеся горючие материалы и предметы на участках дорог;
проводить пожароопасные работы за исключением мест, специально отведённых для указанных видов работ;
посещать леса и лесопарковые зоны;
использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники;
устраивать свалки на территориях общего пользования, территориях, прилегающих к жилым домам, дачам и другим объектам недвижимости, в лесах, лесопарковых зонах, охранных зонах линий электропередачи, электрических станций, подстанций, на землях сельскохозяйственного назначения;
использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные разрывы между зданиями для складирования оборудования, мусора, ТКО, деревесных отходов, строительных и других горячих материалов, а также вести там сельскохозяйственные работы и строить какие-либо объекты, включая временные;
складировать сено, солому и дрова на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений, железных дорог, лесов, а также на расстоянии менее 15 м от оси линий связи и в пределах охраняемых зон воздушных линий электропередачи.
Нарушителям указанных требований в зависимости от характера нарушений и их последствий грозит дисциплинарная, административная или угловная ответственность.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что пожароопасный режим ввели в Лискинском районе Воронежской области.