Новый речной маршрут Самара — Сызрань начнет работать с 1 июля

Из Самары в Сызрань запустят суда на подводных крыльях.

Источник: Комсомольская правда

Этим летом в Самаре откроется новый междугородний речной маршрут. Он свяжет областной центр с Сызранью. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 27 мая.

Суда на подводных крыльях «Восход-08» вместимостью 71 человек запустят из Самары в Сызрань с 1 июля. Их модернизация уже завершена. Перевозки планируется осуществлять по выходным дням. Перевозить пассажиров суда будут по 30 августа.

На совещании отметили, что Самарская область входит в топ-3 по количеству личных водно-транспортных средств, при этом качество инфраструктуры речных вокзалов и прибрежных городов не соответствует потенциалу региона.

В планах у властей строительство еще четырех судов проекта МПКС до конца 2028 года. Также предусмотрено субсидирование на ремонт судов, работы хотят завершить до 1 сентября 2026 года.