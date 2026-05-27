Новый речной маршрут Самара — Сызрань начнет работать с 1 июля

Суда на подводных крыльях «Восход-08» вместимостью 71 человек запустят из Самары в Сызрань с 1 июля. Их модернизация уже завершена. Перевозки планируется осуществлять по выходным дням. Перевозить пассажиров суда будут по 30 августа.