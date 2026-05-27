О маме, гордости и советских песнях: как московский краевед изучает историю госпиталя, находившегося в замке Вальдау

В замке Вальдау в Низовье во время Великой Отечественной войны находился советский эвакуационный госпиталь. Историю этого удивительного формирования, прошедшего вместе с Красной Армией путь от Подмосковья до Кёнигсберга, изучает московский краевед Алексей Цикорин. «Клопс» поговорил с исследователем о его работе, планах и советских песнях.
Личная история.
Мать исследователя, Мария Емельяновна Цикорина (в девичестве Щитникова), прошла всю войну медсестрой эвакогоспиталя. Женщина служила в нём почти с момента появления — с 12 мая 1942 года — до расформирования части 25 октября 1945-го. Войну она закончила в звании сержанта.
Эвакогоспиталь (эвакуационный госпиталь) — временное медицинское учреждение в тылу. Его главная задача — приём раненых и больных, а также их подготовка к дальнейшей эвакуации в тыловые госпитали. Много лет спустя сын Марии Емельяновны Алексей заинтересовался историей эвакгоспиталя и решил проследить его боевой путь.
«Мне посчастливилось прочитать в интернете статью Ирины и Юрия Нистратовых “История одной жизни”, рассказывающей о начальнике госпиталя — Анне Васильевне Стасюк, — вспоминает краевед. — Из этой статьи я узнал, что одним из последних мест дислокации был [замок] Вальдау».
Эвакогоспиталь № 4843.
Связаться с замком оказалось несложно — тем более, в Калининграде у Цикориных живут родственники. В 2024 году Алексей вместе с ними побывал в музее «Вальдавский замок» и познакомился с его директором Илианой Татарниковой.
Возникла идея установить на здании памятную табличку, а также создать выставку о работе госпиталя.
Я считаю, что чем дальше от нас становится 9 мая 1945 года, тем важнее сохранять память о Великой Отечественной войне, — объясняет краевед.
В данном случае всё совпало: сохранилось здание, в котором размещался эвакогоспиталь. Более того, сейчас здесь размещается музей «Вальдавский замок» и, как говорится, сам бог велел создать в нём экспозицию о работе госпиталя".
Всё получилось: экспозицию и мемориальную доску действительно открыли в прошлом году — церемония была приурочена к годовщине штурма Кёнигсберга.
После этого интерес к истории госпиталя не угас, и исследователь продолжил архивную работу. «Удалось установить подчинённость и места дислокации эвакогоспиталя, получить информацию о работниках, о награждении орденами и медалями», — поделился Алексей Цикорин.
На взгляд краеведа, самое интересное в истории госпиталя — это самоотверженный труд его работников. «Я поразился, с какой любовью врачи, медсёстры — да и весь персонал госпиталя — относились к своей работе, восхитился их мужеством, профессионализмом и стойкостью», — пишет он в брошюре.
При этом большинство сотрудников были совсем молодыми. Начальнику госпиталя Анне Стасюк к началу войны было 36 лет, её заместителю Виктору Булохову — 33, а многим медсёстрам и санитаркам — всего по 18−20 лет.
Отдельной частью исследования стала работа в Центральном архиве Министерства обороны. Там краеведу удалось ознакомиться с документами и сделать копии нескольких приказов военных лет. Некоторые из них — например, о праздновании 1 Мая и расформировании эвакогоспиталя — он передал в «Вальдавский замок».
«Читая эти приказы, лучше чувствуешь дух того времени, а также понимаешь, какие меры применялись руководством по мобилизации коллектива», — отмечает Цикорин.
«На безымянной высоте».
Особенно сильное впечатление на исследователя произвела неожиданная связь госпиталя с известной песней «На безымянной высоте».
На написание стихов поэта Михаила Матусовского вдохновили реальные события. Осенью 1943 года группе из 18 бойцов поставили задачу овладеть высотой у деревни Рубежанка в Калужской области. Им это удалось, но солдаты оказались отрезаны от основных сил своей дивизии. Всю ночь 18 человек удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил противника. К утру в живых осталось лишь двое.
«Да, я не раз слышал эту песню, но не знал, что написана она на основе реальных событий. И тем более не знал, что бои за эту высоту происходили всего в двадцати километрах от места расположения эвакогоспиталя», — поделился Цикорин.
«На безымянной высоте» — композиция из кинофильма «Тишина», которую впервые исполнил в 1963 году Лев Барашков. Позже её пели Эдуард Хиль, Борис Штоклов, Марк Бернес, Юрий Богатиков и Иосиф Кобзон.
Дальнейшие исследования.
Все найденные материалы краевед собрал в брошюре «Эвакогоспиталь 4843. От г. Кунцево (Московская область) до города-крепости Кёнигсберга (Восточная Пруссия)».
Брошюра пока существует всего в нескольких экземплярах. Один из них краевед передал в Западный комплекс непрерывного образования Москвы, второй — в «Вальдавский замок». По словам автора, главной задачей было собрать воедино найденные материалы и передать их тем, кто сможет продолжить поиски сведений о сотрудниках госпиталя.
Работа ещё не окончена. Например, краевед планирует узнать больше о том, как госпиталь перевозили и как выбирали места дислокации.
«Это сейчас мы по навигатору проложили бы маршрут следования, а тогда в условиях бездорожья всё было иначе, — объясняет он. — И что ещё интересно: в составе госпиталя было 13 обозных лошадей и только две грузовые машины. То есть основным транспортным средством была лошадь».
Главной своей задачей Цикорин считает создание в «Вальдавском замке» полноценной интерактивной экспозиции о боевом пути эвакогоспиталя № 4843.
«Материал собран. Но нужно найти финансовые средства для реализации этой идеи», — говорит исследователь.
В начале весны в Калининграде появилось новое издательство, которое специализируется на книгах по краеведению.