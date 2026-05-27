Пермский край занимается первое место в ПФО по рождаемости

Сегодня, 27 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с посланиме по итогам работы за минувший год и рассказал о планах по развитию края. Одной из тем, которую затронул глава региона, стала демография.
— По показателю рождаемости Пермский край сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, занимая 1 место. Рождение третьих и последующих детей в Прикамье сохраняется на высоком уровне — 33%. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родились 446 младенцев. За прошлый год появилось более 2000 малышей, мамы которых решили сохранить беременность после консультаций по месту наблюдения, — рассказал глава региона.
В Прикамье — единственном субъекте в стране — действует региональное направление «Молодая семья». В 2023 году им воспользовались каждые 4 из 5 семей. За 6 лет почти 8000 семей обеспечены жильем с помощью федеральной или региональной программ «Молодая семья». Сертификаты по программе молодая семья реализовали 7954 молодые семьи, 1523 по федеральному направлению, 6431 по региональному.