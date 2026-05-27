Пермский край занимается первое место в ПФО по рождаемости

В Прикамье — единственном субъекте в стране — действует региональное направление «Молодая семья». В 2023 году им воспользовались каждые 4 из 5 семей. За 6 лет почти 8000 семей обеспечены жильем с помощью федеральной или региональной программ «Молодая семья». Сертификаты по программе молодая семья реализовали 7954 молодые семьи, 1523 по федеральному направлению, 6431 по региональному.