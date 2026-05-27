Нижегородского мажора Сергея Корнилова арестовали на 10 суток

Сергея Корнилова, известного также как «нижегородский мажор», отправили под административный арест на 10 суток за мелкое хулиганство. Об этом 27 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как стало известно, аналогичное наказание получил и приятель Корнилова. Товарищам придется отвечать за участие в конфликте с журналистами и администрацией ресторана в столице Приволжья. Инцидент произошел 21 мая.
В отношении молодых людей сотрудники правопорядка составили протоколы в соответствии с ст. 20.1 КоАП РФ.
Напомним, Сергей Корнилов прославился неделю назад благодаря ДТП, в которое он попал на желтой премиальной иномарке. Его машина вылетела на встречку.
