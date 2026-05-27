В Пензе на улице Медицинской построят новый спорткомплекс

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) планируют возвести на улице Медицинской в Пензе в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить все работы планируется до 16 ноября 2026 года.
На первом этапе подрядчику предстоит подготовить проектную документацию и провести инженерные изыскания, включая геологические, экологические, геодезические и археологические исследования. Второй этап предусматривает непосредственно строительство объекта.
ФОК будет представлять собой модульное спортивное сооружение площадью до 1,5 тыс. кв. м. Пропускная способность комплекса составит 24 человека в смену при четырехсменном режиме работы. Кроме строительства самого здания, подрядчику предстоит выполнить планировку участка, организовать пожарный проезд, дорожки и установить малые архитектурные формы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.