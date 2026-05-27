Массовое ДТП на Второй продольной в Волгограде привело к пробке в 2,3 километра

В Волгограде на Второй продольной из-за массового ДТП образовалась пробка.

В Волгограде на Второй продольной из-за массового ДТП образовалась пробка протяженностью более двух километров. Как сообщает ИА «Высота 102» частично заблокированным оказалось направление в центр города.

Напомним, ДТП произошло днем 26 мая в районе ул. Елецкой. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, спровоцировало массовую аварию водитель грузового автомобиля, не выдержавший безопасную дистанцию.

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал. На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.