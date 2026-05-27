В Калининграде пенсионерка передала мошенникам около 11,5 млн рублей

В полицию обратилась 73-летняя жительница Калининграда, ставшая жертвой телефонных мошенников.

Источник: KaliningradToday

Пенсионерка лишилась около 11,5 миллиона рублей.

По предварительным данным, женщине через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. В дальнейшем с ней связывались лжесотрудники финансового мониторинга и других ведомств. Аферисты убедили пенсионерку, что якобы от её имени осуществляется подозрительная финансовая активность в пользу иностранного государства и ей «грозит» уголовная ответственность.

Под предлогом необходимости проверки денежных средств и их сохранности злоумышленники убедили женщину снять личные накопления со счетов и передать их для «декларирования». Следуя указаниям мошенников, потерпевшая передала наличные частями курьерам — девушкам, которые приезжали по указанным адресам.

Следователем ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

