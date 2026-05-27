ЖБК-1 начало строительство четвертого дома в поселке «Северный» за 1,26 млрд

Всего компания строит в поселке четыре многоквартирных дома. До четвертого квартала 2028 года также появится девятиэтажный дом на 18 квартир стоимостью 185,4 млн руб. Еще один восьмиэтажный дом на 151 квартиру построят за 785,6 млн руб. до июня 2027 года. Еще один семиэтажный дом на 16 квартир будет сдан во втором квартале текущего года, его стоимость составит 157,1 млн руб.