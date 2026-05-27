Нижегородского лихача Сергея Корнилова арестовали на 10 суток

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода привлек к административной ответственности 21-летнего Сергея Корнилова, ранее устроившего резонансное ДТП в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Суд рассмотрел в отношении молодого человека материалы дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Было установлено, что 21 мая 2026 года, на следующий день после совершения массовой аварии, Корнилов находился на летней веранде ресторана «Парк Культуры». Там он публично выражался нецензурной бранью в присутствии персонала и гостей заведения, демонстративно нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу.
Постановлением суда сын экс-директора ПКФ «Луидор» признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Настоящее решение суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, ранее стало известно, что прокуратура отменила уголовное дело о хулиганстве, которое пытался расследовать Следственный комитет. При этом в рамках дела, заведенного полицией по ст. 267.1 УК РФ из-за пьяной аварии на Похвалинском съезде, Корнилову уже избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, включая запрет на посещение баров, использование интернета и ночные прогулки.