В Ростове из-за штормового ветра пострадали люди и повреждены машины

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра до 20−25 метров в секунду были зафиксированы случаи падения деревьев и крупных веток. В результате пострадали несколько человек, им оказали медицинскую помощь. Также нанесен ущерб автомобилям. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.