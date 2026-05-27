61% россиян готовы открыть ребенку доступ в детский банк

Размер ежемесячных карманных денег у детей также различается: по 25% родителей выдают до 1 тыс. рублей и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% — до 500 рублей, 15% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. До 1 тыс. рублей чаще дают в Южном округе (43%), до 3тыс. рублей — в Северо-Западном (41%), до 5 тыс. рублей — на Дальнем Востоке (24%), а более 5 тыс. рублей — в Сибири (12%).