Непогода оставила без электричества более 200 населенных пунктов на Минщине

Больше всего из-за шквалистого ветра и сильного ливня пострадали три района области — Логойский, Борисовский и Вилейский.

Источник: РУП "Минскэнерго"

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Электроснабжение было нарушено более чем в 200 населенных пунктах Минской области в среду из-за непогоды, сообщили в РУП «Минскэнерго».

Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности на среду в связи с усилением северо-западного ветра.

«Из‑за шквалистого ветра и проливного дождя в Минской области зафиксировано нарушение электроснабжения более чем в 200 населенных пунктах», — рассказали в «Минскэнерго».

Там отметили, что основной причиной отключений стало падение деревьев на линии электропередачи.

По информации центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго», по данным на 15:35 зафиксировано 20 отключений высоковольтных линий, в том числе трех линий напряжением 35 кВ и двух линий 110 кВ.

На предприятии отметили, что больше всего нарушений электроснабжения произошло в Логойском, Борисовском и Вилейском районах. Для восстановления подачи электричества мобилизованы силы РУП «Минскэнерго»: бригады работают на местах, устраняя последствия стихии.

«Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей и восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в сообщении организации.

В свою очередь, в МЧС предупредили, что сильный ветер с грозами и дождем продлится до 20.00 27 мая.

