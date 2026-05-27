Непогода оставила без электричества более 200 населенных пунктов на Минщине

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Электроснабжение было нарушено более чем в 200 населенных пунктах Минской области в среду из-за непогоды, сообщили в РУП «Минскэнерго».
Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности на среду в связи с усилением северо-западного ветра.
«Из‑за шквалистого ветра и проливного дождя в Минской области зафиксировано нарушение электроснабжения более чем в 200 населенных пунктах», — рассказали в «Минскэнерго».
Там отметили, что основной причиной отключений стало падение деревьев на линии электропередачи.
По информации центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго», по данным на 15:35 зафиксировано 20 отключений высоковольтных линий, в том числе трех линий напряжением 35 кВ и двух линий 110 кВ.
На предприятии отметили, что больше всего нарушений электроснабжения произошло в Логойском, Борисовском и Вилейском районах. Для восстановления подачи электричества мобилизованы силы РУП «Минскэнерго»: бригады работают на местах, устраняя последствия стихии.
«Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей и восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в сообщении организации.
В свою очередь, в МЧС предупредили, что сильный ветер с грозами и дождем продлится до 20.00 27 мая.