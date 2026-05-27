Строительство крупнейшего в восточной части Калининграда сквера идёт с задержкой

Благоустройство нового сквера в районе улицы Флотской идёт с задержкой. Об этом во время выездного совещания рассказал глава муниципального предприятия «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.
По словам чиновника, подрядчик не укладывается в график, однако работы на объекте продолжаются. Сейчас на территории обустраивают дорожки, инженерные сети и зону отдыха.
Новый сквер создают в восточной части Калининграда между Московским проспектом и улицей Аксакова. На территории должны появиться прогулочные зоны, фонари, площадки для отдыха и озеленение. Кроме того, будет тротуар вдоль школы.
Власти рассчитывают, что после завершения работ пространство станет одной из крупнейших рекреационных зон для жителей микрорайона.
Территория под сквер на Флотской никогда не побеждала в конкурсе благоустройства и всегда была второй. Власти решили больше не устраивать голосование, а заняться строительством в этом году.