Строительство крупнейшего в восточной части Калининграда сквера идёт с задержкой

Здесь появятся фонари, прогулочные зоны, скамейки.

Источник: Клопс.ru

Благоустройство нового сквера в районе улицы Флотской идёт с задержкой. Об этом во время выездного совещания рассказал глава муниципального предприятия «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

По словам чиновника, подрядчик не укладывается в график, однако работы на объекте продолжаются. Сейчас на территории обустраивают дорожки, инженерные сети и зону отдыха.

Новый сквер создают в восточной части Калининграда между Московским проспектом и улицей Аксакова. На территории должны появиться прогулочные зоны, фонари, площадки для отдыха и озеленение. Кроме того, будет тротуар вдоль школы.

Власти рассчитывают, что после завершения работ пространство станет одной из крупнейших рекреационных зон для жителей микрорайона.

Территория под сквер на Флотской никогда не побеждала в конкурсе благоустройства и всегда была второй. Власти решили больше не устраивать голосование, а заняться строительством в этом году.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
