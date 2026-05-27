«Предприниматель не имеет пола»

— Мы много работаем над повышением доверия и безопасности для обеих сторон. Например, сейчас в сегменте деловых услуг, где большая часть работ оказывается удаленно, тестируем партнерский сервис защиты сделки, который защищает и исполнителя, и заказчика. Средства резервируются до принятия работы, что снижает риски неоплаты. Для новичков это особенно ценно: они получают гарантии, а клиенты — уверенность, что деньги уйдут только за результат. Это заметно снижает барьер доверия на старте, когда у специалиста ещё нет наработанной репутации. Также недавно запустили пилот — «Отчет об исполнителе» — инструмент проверки информации о частных специалистах по официальным открытым источникам. Исполнитель дает проверку на согласие и потенциальному заказчику приходит отчет, в котором отражены данные о действительности паспорта, судебных делах, сведения о розыске и статусе самозанятого. На первом этапе функция работает в категориях «Няни, сиделки», «Уборка» и «Уход за животными».Все это работает на репутацию.