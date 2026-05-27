Четыре района в Красноярске остались без горячей воды с 27 мая

В Красноярске стартовал сезон гидравлических испытаний теплосетей. Первыми под отключение попали жители Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов. Без горячей воды они останутся с 27 мая по 5 июня.
Исключение — дома на улицах Вавилова, Семафорной, Краснопресненской, в микрорайоне Водники и часть домов по 60 лет Октября у Затонской и Предмостной площади. Их отключат позже, во время испытаний на ТЭЦ-1.
График в других районах:
15−24 июня — контур ТЭЦ-1;
13−22 июля — контур ТЭЦ-3;
2−4 июня и 3−13 августа — микрорайон Солнечный.
В СГК отметили, что границы контуров теплоснабжения в этом году немного изменились, а испытания для потребителей ТЭЦ-3 теперь проходят в один этап (раньше было два с разными сроками). Уточнить информацию об отключениях можно в своей управляющей компании.
