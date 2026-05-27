На Волгоград и область обрушится шторм и похолодает до 0º в конце мая

Чем ближе к лету, тем холоднее будут ночи в Волгоградской области, предупреждают синоптики.
Так, в ночь на четверг, 28 мая, температура опустится в Волгограде до 10…12º, а днем не поднимется выше 19…21º. На город обрушится штормовой ветер — до 25 метров в секунду, хлынет дождь и прогремит гроза.
В области плюс ко всему сохранится высокий риск пожаров, на юге Палласовского района — до пятого класса, на северо-западе и северо-востоке региона — до четвертого.
В пятницу в Волгограде существенных осадков не ожидается, но похолодает до 7…10º в областном центре, а в среднем по региону — ночью 5…10º, местами до 0º. Днем ожидаются кратковременные грозы.
Ветер будет бушевать и в этот день, и в субботу, 30 мая. Днем столбик термометра только местами поднимется выше 20º.
