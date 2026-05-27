Стало известно, на какие профессии «переучиваются» нижегородцы

Дополнительное образование в России перестало быть просто «корочкой для галочки». Сегодня программы переподготовки и повышения квалификации становятся способом сменить профессию, выйти из выгорания, почувствовать себя востребованным — а иногда и буквально начать новую жизнь. На что сегодня идут учиться нижегородцы и в чем их мотивация, рассказала декан ФПКиПП ННГУ им. Лобачевского Юлия Буреева.
От бухгалтерии до искусственного интеллекта.
Дополнительное профессиональное образование в России переживает настоящий бум. Люди все чаще возвращаются за парты уже после получения диплома, построенной карьеры и даже выхода на пенсию. Так, по статистике ННГУ, в 2024 году программы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации в вузе окончили более пяти тысяч человек, а в 2025-м — уже свыше 15 тысяч. Как подчеркивают эксперты, это показатель не только регионального, но и общероссийского тренда: образование становится непрерывным процессом, который сопровождает человека всю жизнь.
Причем учиться сегодня идут люди самых разных возрастов — от 17 лет до 91 года. И у каждого своя мотивация. Кто-то хочет кардинально сменить профессию, кто-то — получить карьерный импульс или повысить доход. Но все чаще за решением пойти на курсы стоят не только рациональные причины.
Дополнительное образование становится способом вернуть уверенность в себе, почувствовать собственную востребованность и выйти из состояния эмоционального выгорания. Многие воспринимают обучение как инвестицию именно в себя — не в бизнес, не в компанию и не в подчиненных, а в собственное развитие и психологическую устойчивость.
«Современный слушатель программ дополнительного профессионального образования — это уже не студент, который приходит в вуз “потому что так надо”. Это взрослые люди, которые осознанно выбирают конкретное направление, понимают, зачем им нужны знания, и хотят видеть практический результат», — пояснила Юлия Буреева.
Особенно заметно это среди женщин в декрете. Многие из них выбирают программы профессиональной переподготовки по бухгалтерии, кадровому делу или управлению не только ради будущей профессии. Для них это еще и возможность выйти из замкнутого бытового круга, снова почувствовать себя частью профессионального сообщества, общаться и заниматься чем-то своим, чтобы за годы материнства не стать невостребованной.
Еще одна интересная категория слушателей — пожилые преподаватели вузов. Как они сами рассказывают, они продолжают учиться, потому что не хотят «останавливаться». Для них постоянное развитие становится способом сохранить ясность мышления, профессиональную форму и интерес к жизни. Фактически дополнительное образование превращается в элемент активного долголетия.
На кого учатся нижегородцы.
Наиболее востребованным направлением в ННГУ в 2025 году стала педагогика и образование — здесь обучение прошли 6668 человек. Самые популярные программы связаны с современными образовательными практиками: основы искусственного интеллекта в образовании, инклюзивное образование и оказание первой помощи. Это показывает, насколько быстро меняется сама система обучения и какие навыки сегодня требуются преподавателям. Серьезный рост показывает и направление, связанное с IT и анализом данных. Более 1300 человек выбрали программы по аналитике данных, цифровой юриспруденции и разработке на платформе 1С. Причем цифровые компетенции сегодня нужны далеко не только программистам: технологии постепенно проникают практически во все профессии — от медицины до государственного управления.
Высокий спрос сохраняется и на программы в сфере психологии, медицины и реабилитации. Люди изучают психологическую саморегуляцию, физическую реабилитацию, применение искусственного интеллекта в здравоохранении. По словам декана факультета, на фоне постоянного стресса и высокой нагрузки интерес к темам ментального и физического здоровья только растет.
Неожиданно популярными оказываются и гуманитарные программы — стратегии чтения и анализа информации, дизайн презентаций, развитие креативности, управление конфликтами.
Классическое высшее vs дополнительное: в чем отличие?
При этом дополнительное образование серьезно отличается от классического высшего образования. Программы здесь короче и практичнее. Профессиональная переподготовка обычно занимает от трех месяцев, а одной из самых длительных программ остается подготовка переводчиков. После завершения обучения слушатели получают официальный документ — удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Но главное отличие — сами слушатели.
«Взрослые люди не готовы просто сидеть и пассивно слушать лекции. Они приходят с конкретным запросом и хотят сразу применять знания в работе и жизни. Поэтому программы ДПО строятся вокруг практики, кейсов и прикладных задач», — отметила Юлия Буреева. Дополнительное образование все теснее связано и с высокотехнологичными направлениями. Так, в этом году ННГУ вошел в федеральный проект «Кадры для космоса», цель которого — подготовка специалистов для российской космической отрасли. Университет будет реализовывать программу «Основы спутникостроения и космической связи», по которой уже в 2026 году планируют обучить более 700 человек. На первом этапе участниками станут преподаватели и студенты, работающие с космическими технологиями, однако в будущем проект могут расширить.
Современные программы дополнительного образования показывают, что обрести новую профессию и кардинально поменять жизнь можно в любом возрасте. Главное — желание учиться.
