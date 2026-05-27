На Дону рецидивист ответит за смертельное избиение. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета. Следственным отделом по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, в марте текущего года в одной из квартир посёлка Дорожный Аксайского района во время совместного застолья между фигурантом и 43-летним потерпевшим вспыхнула ссора. На почве личной неприязни обвиняемый избил оппонента — нанёс множественные удары руками и ногами в голову и туловище. После этого злоумышленник вынес потерпевшего на улицу, где тот скончался от полученных травм. В ходе предварительного следствия проведён комплекс необходимых действий: допрошены свидетели, назначены и проведены судебные экспертизы. Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.