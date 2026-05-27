Беспрозванных показал, как может выглядеть будущий медцентр в Советске

В Советске до конца года подготовят площадку под строительство медцентра для жителей четырёх округов на востоке Калининградской области. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в среду, 27 мая.
Контракт заключили с группой компаний «ЕКС», она займётся проектированием и строительством медцентра. Документацию планируют подготовить к 2027 году, после этого подрядчик должен выйти на площадку.
Глава региона также показал один из вариантов будущего комплекса. На эскизах — современное здание с несколькими корпусами, парковкой и благоустроенной территорией.
«Медцентр объединит четыре округа — Советский, Краснознаменский, Славский и Неманский. Здесь жители смогут пройти сложную диагностику и получить необходимое лечение, для которого порой нужно ехать в Калининград, а дорога занимает 1,5−2 часа. Всё будет рядом», — заявил Беспрозванных.
На проектирование и строительство медцентра выделяли почти 13 млрд рублей. Губернатор поручал главе регионального минздрава проследить, чтобы комплекс возвели за три года.