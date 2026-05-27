Беспрозванных показал, как может выглядеть будущий медцентр в Советске

Комплекс будет обслуживать четыре округа на востоке Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

В Советске до конца года подготовят площадку под строительство медцентра для жителей четырёх округов на востоке Калининградской области. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в среду, 27 мая.

Контракт заключили с группой компаний «ЕКС», она займётся проектированием и строительством медцентра. Документацию планируют подготовить к 2027 году, после этого подрядчик должен выйти на площадку.

Глава региона также показал один из вариантов будущего комплекса. На эскизах — современное здание с несколькими корпусами, парковкой и благоустроенной территорией.

«Медцентр объединит четыре округа — Советский, Краснознаменский, Славский и Неманский. Здесь жители смогут пройти сложную диагностику и получить необходимое лечение, для которого порой нужно ехать в Калининград, а дорога занимает 1,5−2 часа. Всё будет рядом», — заявил Беспрозванных.

На проектирование и строительство медцентра выделяли почти 13 млрд рублей. Губернатор поручал главе регионального минздрава проследить, чтобы комплекс возвели за три года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
