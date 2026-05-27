Прием заявок на Премию Нижнего Новгорода завершится 31 мая

Пять дней остается до окончания приема заявок на соискание Премии Нижнего Новгорода (12+). Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Мэр напомнил, что вручение премии проходит ежегодно. В 16-ти номинациях выбирают лучшие проекты, авторы которых внесли значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода и прославили город далеко за его пределами.
«Из ярчайших примеров последних лет — создание инновационного метода лечения бесплодия с помощью сканер-терапии, проект в области оптимизации нейронных сетей, работа по социализации детей с расстройствами аутистического спектра, открытие уникальной мультимедийной выставки о Максиме Горьком», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Условия участия, а также необходимые документы можно найти по ссылке. Конкурсные работы необходимо присылать на почту: premiann@admgor.nnov.ru, а по всем вопросам обращаться по телефону: 8 (831) 435 69 54.
«Победителям в номинациях вручу премии на торжественной церемонии накануне Дня города, который в этом году пройдет 15 августа», — подытожил мэр Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что заявки на присвоение звания «Заслуженный журналист Нижегородской области» (18+) принимаются до 1 июня.