Нижегородского «мажора» Сергея Корнилова арестовали на 10 суток

В Нижнем Новгороде суд отправил под арест 21-летнего Сергея Корнилова. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, он признан виновным в административном правонарушении — мелком хулиганстве.
Нижегородский районный суд установил, что 21 мая Сергей Корнилов нарушил общественный порядок в ресторане «Парк культуры» — он ругался матом на летней веранде заведения, чем выразил явное неуважение к обществу.
Суд назначил Корнилову 10 суток административного ареста.
Напомним, 26 мая Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 21-летнему Сергею Корнилову, устроившему ДТП на Похвалинском съезде. Ему назначили запрет определенных действий до 23 июля.
