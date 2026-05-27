Нижегородского «мажора» Сергея Корнилова арестовали на 10 суток

Под административный арест его отправили за мелкое хулиганство.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде суд отправил под арест 21-летнего Сергея Корнилова. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, он признан виновным в административном правонарушении — мелком хулиганстве.

Нижегородский районный суд установил, что 21 мая Сергей Корнилов нарушил общественный порядок в ресторане «Парк культуры» — он ругался матом на летней веранде заведения, чем выразил явное неуважение к обществу.

Суд назначил Корнилову 10 суток административного ареста.

Напомним, 26 мая Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 21-летнему Сергею Корнилову, устроившему ДТП на Похвалинском съезде. Ему назначили запрет определенных действий до 23 июля.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что одно из уголовных дел в отношении нижегородского «мажора» Корнилова отменили.