Доля «коммуналки» в расходах воронежцев за платные услуги выросла до 35,9%

Жители Воронежской области за первые четыре месяца 2026 года отдали за платные услуги 73 252,2 млн рублей. Это на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Воронежстат.
Куда уходят основные деньги?
Львиную долю кошелька традиционно съедают услуги жилищно-коммунального хозяйства. На их долю пришлось 35,9% от всех трат. Год назад этот показатель был чуть ниже — 33,8%. При этом доля жилищных услуг (содержание и ремонт жилья) осталась стабильной — 6,5%.
Далее в рейтинге:
Связь (телекоммуникационные услуги) — 11,0% (год назад было 11,5%);
Транспорт — 9,2% (в 2025 году тратили больше — 10,4%);
Медицина — 6,6% (небольшой рост с 6,4%);
Образование — 5,7% (было 6,2%).
А что насчет бытовых услуг?
Здесь тоже прирост: за январь-апрель 2026 года оказано бытовых услуг на 12 272,2 млн рублей (+4% к прошлому году). Их доля в общем объеме — 16,8%.
Тройка лидеров выглядит так:
1) Ремонт автотранспортных средств — 41,0% (год назад было 40,5%).
2) Ремонт и строительство жилья — 34,8% (было 35,2%).
3) Парикмахерские — 7,5% (почти не изменилось с 7,4%).