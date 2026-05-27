В Волгоградской области медикам пересчитают надбавки с 2024 года

Руководитель с 10 ноября 2017 года по 2 июня 2025 года работала в ГБУЗ «ВОКПД» в должности главврача. За год до увольнения медика региональный комитет здравоохранения скорректировал законодательство, допустив лишение инфекционистов надбавок за вредность по итогу специальной оценки условий труда. Кроме того, был введён запрет на доплату главврачам. Галина Мордвинова обратилась в суд с требованием отменить незаконные ограничения.