Нижегородские следователи завели дело из-за нападения школьника на одноклассницу

Следственный комитет и прокуратура подключились к установлению обстоятельств конфликта в одной из школ Нижнего Новгорода. Напомним, ученик напал на одноклассницу: пострадавшую доставили в больницу с телесными повреждениями.
В нижегородском управлении СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Прокуратура региона проводит проверку соблюдения правовых норм о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Стоит отметить, что в соцсетях называлась причина жестокого нападения школьника на девочку. Якобы он пришел в ярость из-за того, что одноклассница попала на него брызгами воды.
Ранее в полиции сообщали, что агрессивного мальчика вместе с родителями вызвали в полицию.