Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские следователи завели дело из-за нападения школьника на одноклассницу

В ситуации также разбирается прокуратура.

Источник: Живем в Нижнем

Следственный комитет и прокуратура подключились к установлению обстоятельств конфликта в одной из школ Нижнего Новгорода. Напомним, ученик напал на одноклассницу: пострадавшую доставили в больницу с телесными повреждениями.

В нижегородском управлении СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Прокуратура региона проводит проверку соблюдения правовых норм о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Стоит отметить, что в соцсетях называлась причина жестокого нападения школьника на девочку. Якобы он пришел в ярость из-за того, что одноклассница попала на него брызгами воды.

Ранее в полиции сообщали, что агрессивного мальчика вместе с родителями вызвали в полицию.