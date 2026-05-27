«Минскэнерго»: непогода нарушила электроснабжение в 200 населенных пунктах

«Минскэнерго» сообщило, что непогода (речь идет про проливной дождь и шквалистый ветер) нарушила электроснабжение в 200 населенных пунктах Минской области.
Причиной большинства отключений оказалось падение деревьев на линии электропередачи. По данным на 15.35, случилось 20 отключений высоковольтных линий, трех линий напряжением 35 киловольт и двух линий 110 киловольт.
Как добавляют в «Минскэнерго», наибольше число нарушений электроснабжения фиксируется в трех районах области: Вилейском, Логойском, Борисовском. Специалисты организации устраняют последствия стихии.
Фото: телеграм-канал «Минскэнерго».
Тем временем упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск — Могилев.
Ранее синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.
