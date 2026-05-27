Власти выделяют средства на замену крыши Калининградского историко-художественного музея и защиту её от молний

Калининградский областной историко-художественный музей находится в здании бывшего городского зала «Штадтхалле», который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его построили по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля в 1912 году. Во время налёта британской авиации здание серьёзно пострадало. Восстановили его калининградцы, на это понадобился не один год.