Власти выделяют средства на замену крыши Калининградского историко-художественного музея и защиту её от молний

В здании историко-художественного музея планируют провести капитальные работы и обработать конструкции огнезащитой. Анонс закупки размещён на сайте регионального центра торгов.
Подрядчику предстоит обновить крышу, провести огнезащитную обработку металлических конструкций и чердачного перекрытия, а также оборудовать систему молниезащиты. На работы готовы направить 41,9 млн рублей.
Калининградский областной историко-художественный музей находится в здании бывшего городского зала «Штадтхалле», который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его построили по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля в 1912 году. Во время налёта британской авиации здание серьёзно пострадало. Восстановили его калининградцы, на это понадобился не один год.
В 2023 году на обновлённом фасаде историко-художественного музея восстановили утраченные «поющие» маски. Через год — разместили фонари, аналогичные историческим.