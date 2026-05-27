Власти выделяют средства на замену крыши Калининградского историко-художественного музея и защиту её от молний

Здание Штадтхалле — объект культурного наследия.

Источник: Клопс.ru

В здании историко-художественного музея планируют провести капитальные работы и обработать конструкции огнезащитой. Анонс закупки размещён на сайте регионального центра торгов.

Подрядчику предстоит обновить крышу, провести огнезащитную обработку металлических конструкций и чердачного перекрытия, а также оборудовать систему молниезащиты. На работы готовы направить 41,9 млн рублей.

Калининградский областной историко-художественный музей находится в здании бывшего городского зала «Штадтхалле», который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его построили по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля в 1912 году. Во время налёта британской авиации здание серьёзно пострадало. Восстановили его калининградцы, на это понадобился не один год.

В 2023 году на обновлённом фасаде историко-художественного музея восстановили утраченные «поющие» маски. Через год — разместили фонари, аналогичные историческим.