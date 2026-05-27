В Советске подписали контракт на строительство медцентра почти за 13 млрд

Глава администрации Аркадий Данилов заявил, что власти Советска заключили контракт на проектирование и строительство межрайонного медико-диагностического центра. Об этом он сообщил 27 мая во время отчета о деятельности администрации за 2025 год на заседании окружного Совета депутатов.
«Вчера приехал подрядчик, который уже отыграл и уже победил. Это очень серьёзная компания, люди ответственные. Мы выезжали вчера на площадку, встречались у нас в стенах администрации, проводили уже ВКС сразу на базе администрации, проводился большой ВКС с Москвой, с правительством», — рассказал Данилов.
«Я им сказал: “Вы знаете, мы когда рисовали картинку, у нас была другая”. Я говорю: “Вы такую не рисуйте красивую. Он таким не будет, он будет хуже, он будет как онкоцентр”. И вчера, когда мне показали вот эту картинку, я сказал: “Ничего себе, вы превзошли наши самые смелые ожидания”», — отметил он.
По словам главы администрации, в 2026 году планируется подготовить площадку под строительство. «По планам в 2026 году будет уже огорожена территория под строительство, будут сделаны подъездные пути, определены точки подключения», — сообщил Данилов, уточнив, что объект будут строить в два этапа. Сначала планируется возведение стационара, затем — поликлиники. При этом подрядчик, по словам Данилова, оценивает сроки реализации проекта в два года, однако власти рассчитывают на три года.
«Через три года у нас будет прекрасный медицинский центр. И вот тут вышел другой лозунг, слоган, цель, направление, за которое мы долго бились, долго искали, но в итоге сегодня, наверное, это основополагающий путь города Советска — Советск — город медицинского туризма. Когда мы говорим про будущее, как я сказал, нам нужен вектор, к которому мы движемся», — сказал глава администрации.
«Когда мы ищем путь туризма, у нас нет моря, поэтому турист, который приезжает загорать, потратить деньги или поесть рыбку, это не наш турист. Ну, будем честны. А вот турист, который думает о своем здоровье, а такого сейчас всё больше и больше, людей сейчас занимаются своим здоровьем, который приезжает или на липосакцию, который приезжает просто похудеть, который приезжает просто поправить сердце, то даже реабилитации воинов СВО — вот это хороший туризм, который мы здесь ждём, потому что люди приезжают совсем с другой целью», — заявил Данилов.
Он добавил, что власти уже рассматривают возможные площадки под будущие объекты медицинского и санаторного профиля. «Бывший военный госпиталь, вы знаете прекрасно, который можно пытаться сейчас предлагать инвесторам, и мы будем сейчас этим заниматься в следующем году, в этом уже подготовим инвестпроект. Здание Советского кинотехникума, чем не прекрасный санаторий в центре города. Казарменные корпуса прусско-артиллерийской бригады. Ну и так далее. Всё это вот как раз позволяет нам сегодня начать об этом мечтать. Мы пока не говорим, что это наша цель, мы не говорим, что мы к ней придём, но мы уже говорим, что у нас появилась некая мечта и какое-то направление для взгляда», — заключил Данилов.
В мае этого года Советская центральная районная больница нашла подрядчика для разработки проекта и строительства Межрайонного медико-диагностического центра. На участие в торгах поступила одна заявка. Контракт заключили по максимальной стоимости — 12 962 201 580 рублей — с АО «Группа компаний “ЕКС”» 12 мая 2026 года. Исполнить его необходимо до конца 2030 года.
Предполагается, что комплекс будет рассчитан на обслуживание жителей Советска, а также Неманского, Славского и Краснознаменского районов. Согласно техзаданию, медико-диагностический центр планируют построить на участке площадью более 61 тысяч кв. м на улице Цветочной. В составе центра необходимо предусмотреть круглосуточный стационар на 200 коек и дневной стационар на 76 коек. Также планируется строительство взрослой поликлиники на 342 посещения в смену и детской — на 130 посещений.
Ранее анонс закупки был размещён на сайте регионального центра торгов.
Финансирование рассчитано на три года. При этом указано, что 1,9 млрд планируют освоить в текущем году, 2,9 млрд — в 2027-м, 907 млн — в 2028-м.
О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 15 лет. В 2011 году был готов первый проект учреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.
В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года Алиханов сообщил, что к строительству учреждения планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили в 2023 году. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и муниципальных бюджетов — 892 млн. Финансирование было предусмотрено в 2026—2027 годах.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что часть денег из госпрограммы по социально-экономическому развитию региона будет выделена медико-диагностическому центру в Советске.
В 2025 году в региональном минстрое сообщали, что к строительству медико-диагностического центра в Советске власти планируют приступить не ранее 2027 года. Вопрос прорабатывался с Минздравом РФ. Сроки строительства были смещены из-за технической сложности проекта. «Сейчас проект подготовлен к направлению на госэкспертизу», — отмечали в минстрое в июле 2025-го.
Изображение: канал в Максе Алексея Беспрозванных.