В Энгельсе очистили берег реки Сазанки

Центральное мероприятие акции «Вода России» в Энгельсе состоялось 22 мая на протоке Волги — реке Сазанке. Инициатива является частью нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.
В акции приняли участие более 50 человек. Среди них — волонтеры, студенты, представители органов власти, экологической общественности, предприятий и организаций региона, природоохранных структур. Общими усилиями участники собрали свыше 30 мешков мусора объемом около 10 куб. м.
«Экологическая акция “Вода России” — это не просто мероприятие, это символ единства общества в стремлении защитить и сохранить природу для будущих поколений. Выражаю искреннюю благодарность всем неравнодушным жителям нашей области — волонтерам, активистам, представителям общественных организаций и бизнеса, — кто поддерживает и присоединяется к экологическим акциям», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.
Напомним, присоединиться ко Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России», которая проходит ежегодно с мая по октябрь, могут все желающие. Регистрация доступна по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.