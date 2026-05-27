Яна Лантратова помогла беременной обвиняемой вернуться в Нижний Новгород на роды

История получила широкий резонанс после публикаций в СМИ. По данным омбудсмена, девушку обвиняют в том, что она по ошибке расплатилась чужой неименной банковской картой в аптеке и магазине. Позже ущерб был полностью возмещен, а заявительница, как утверждается, просила прекратить дело, поскольку претензий к будущей матери не имеет.