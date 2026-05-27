Более 69 тыс. жителей Нижнего Тагила уже выбрали объекты благоустройства

Объекты для благоустройства уже выбрали более 69 тыс. жителей Нижнего Тагила, сообщили в городской администрации. Всероссийское онлайн-голосование проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Почти треть голосов (21 017) жители отдали за дизайн-проект благоустройства нижней площадки Театрального сквера со светомузыкальным фонтаном. Среди лидеров также детская и спортивная зоны бульвара по проспекту Дзержинского и Парк им. М. Горького. Всего на голосовании представлены 12 площадок, претендующих на комплексное обновление.
«Формирование комфортной городской среды — пожалуй, одно из наиболее востребованных и показательных направлений развития города, где выбор каждого может повлиять на итоговый результат, на то, какая территория будет отремонтирована в первую очередь», — отметил глава города Владислав Пинаев.
На сегодняшний день Нижний Тагил занимает пятое место в рейтинге активности онлайн-голосования среди 56 муниципалитетов Свердловской области. Напомним, за период реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городе благоустроены 19 парков и скверов с оборудованными спортивными зонами, а также ведется капитальный ремонт 20-й территории в микрорайоне Рудник им. III Интернационала.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.