Что такое икота, причины у взрослых и детей, как ее быстро остановить и в каких случаях она опасна

«Икота, икота, перейди на Федота» — гласит старинная поговорка. К ней наши предки прибегали, когда мучились от навязчивой икоты. Сегодня механизм возникновения икоты хорошо изучен и разобран на составляющие. В большинстве случаев это явление кратковременное, однако затяжные приступы могут сигнализировать о серьезном сбое в организме. Что такое икота, откуда она берется и как от нее избавиться — в материале «Газеты.Ru».

Что такое икота.

Икота — это непроизвольное резкое сокращение диафрагмы и глубоких мышц груди, из-за чего кратковременно останавливается дыхание и происходит закрытие голосовой щели. Научное название икоты — singultus, в переводе с латинского — «всхлип» или «вздох».

С икотой сталкиваются все — от новорожденных до пожилых людей. Обычно она проходит за пару минут. Но иногда становится настоящей проблемой, длящейся днями и даже месяцами, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Вокруг икоты возникло множество суеверий — от «кто-то вспоминает» до «демон вселился». Но наука давно изучила это явление, и, разумеется, ничего сверхъестественного в нем не нашла.

Механизм возникновения икоты.

1. Спазм: диафрагма внезапно и резко сокращается, заставляя вас сделать быстрый, непроизвольный вдох.



2. Блокировка: Почти одновременно с этим в гортани мгновенно смыкается голосовая щель, перекрывая поток воздуха.



3. Звук: Воздух, натыкаясь на эту преграду, и создает тот самый характерный звук «ик».

Причины икоты.

Как правило, у эпизодической икоты нет единственной причины. По словам Заремы Тен, чаще всего ее провоцируют вполне бытовые вещи:

* Переедание и быстрое питание. Желудок быстро наполняется большим объемом пищи и давит на диафрагму, вызывая ее спазм.



* Газированные напитки и алкоголь. Пузырьки газа растягивают желудок, а алкоголь раздражает нервы, управляющие диафрагмой.



* Резкая смена температуры. Например, икота может возникнуть, когда вы в жару выпиваете очень холодный напиток.



* Непроизвольное заглатывание воздуха. Возбужденный разговор или смех во время еды могут спровоцировать слишком большой вдох при глотании, что приводит к вздутию в пищеварительном тракте и, как следствие, к икоте.



* Стресс и сильные эмоции. Резкое возбуждение или испуг могут нарушить нервную регуляцию дыхания.



* Прием ряда лекарств. Некоторые препараты, например, стероиды, или сочетания разных лекарств могут провоцировать икоту.

Врач общей практики Елена Павлова рассказала «Газете.Ru», что у младенцев икота может появляться при заглатывании воздуха во время кормления. Существует даже народный термин — «икота новорожденных». Основная причина тут в незрелости центральной нервной системы младенцев.

Виды икоты: от безобидной до тревожной.

Существует несколько видов икоты. В клинической практике это явление классифицируют в первую очередь по продолжительности:

* Эпизодическая, или транзиторная. Это классический вариант, икота длится не более 48 часов (чаще всего — несколько минут). Она не требует лечения и обычно проходит сама собой, отмечает Зарема Тен.



* Стойкая, или персистирующая. Продолжается более 48 часов, но менее месяца. Это уже не просто дискомфорт, а повод обратить внимание на свое здоровье.



* Некупируемая, или интрактабельная. Самая тяжелая форма, которая может длиться дольше месяца. «Такая икота истощает организм и почти всегда имеет под собой серьезную медицинскую причину», — обратила внимание врач.

Также выделяют типы икоты по механизму возникновения:

* Центральная. Связана с поражением головного или спинного мозга. Например, пусковым механизмом могут стать инсульты, менингиты, травмы.



* Периферическая. Возникает из-за раздражения самого диафрагмального (френического) нерва, например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или пневмонии.



* Токсическая. Вызвана воздействием токсинов, в том числе продуктами распада алкоголя или как побочный эффект некоторых лекарств.

Как остановить икоту: 7 эффективных способов.

Когда возникает икота, человек думает лишь об одном: как остановить этот неприятный процесс.

«Самый логичный способ “перебить” икоту — нарушить рефлекторную дугу, то есть переключить внимание нервной системы с патологических спазмов», — пояснила Зарема Тен.

Среди простых и доказавших свою эффективность способов избавления от икоты:

1. Задержка дыхания. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10−20 секунд. Это повысит уровень углекислого газа в крови, что, в свою очередь, может помочь расслабить диафрагму.

2. Дыхание в бумажный пакет. Этот метод работает по тому же принципу — вы вдыхаете выдыхаемый воздух, насыщенный CO₂. Это быстрое и эффективное средство.

3. Глоток ледяной воды. Медленно выпейте стакан очень холодной воды. Холод поможет стимулировать блуждающий нерв, который конкурирует с икотными импульсами.

4. Полоскание горла ледяной водой. Более интенсивный способ стимуляции тех же нервов. Не подходит простуженным людям.

5. Чайная ложка сахара. Попробуйте проглотить ложку сахара. Сахарный песок создает специфическую механическую и вкусовую стимуляцию, которая может «отвлечь» нервную систему.

6. Пожевать кусочек лимона. Механизм действия тот же, что и в предыдущем методе.

7. Мягко надавить на глазные яблоки через закрытые веки или легко потянуть язык наружу — эти действия рефлекторно воздействуют на блуждающий нерв.

Если икать начинает новорожденный, можно попробовать эти методы:

* Подержать ребенка «столбиком». Возьмите младенца на руки и подержите в вертикальном положении. Это поможет выпустить лишний воздух.



* Сделать аккуратный массаж. Нежно помассируйте спинку или животик малыша, чтобы он успокоился и расслабился.



* Дать младенцу сделать пару глотков теплого молока или смеси, если он начал икать сразу после приема пищи.



* Согреть младенца, если есть подозрение, что он замерз.

Обычно этих простых действий достаточно, чтобы справиться с эпизодической икотой.

Чем опасна длительная икота.

На первый взгляд, икота кажется просто досадным раздражителем. Однако если человек икает дни и даже недели напролет, этот синдром становится настоящей пыткой.

Длительная икота может привести к серьезным последствиям, предупреждает Зарема Тен. Среди самых распространенных:

* Истощение и обезвоживание. Постоянные спазмы мешают нормально есть и пить, что быстро приводит к потере веса и дефициту жидкости.

* Бессонница. Невозможно уснуть, когда тело буквально подбрасывает каждые несколько секунд. Хронический недостаток сна подрывает иммунитет и психику.

* Психоэмоциональные расстройства. Постоянный дискомфорт и невозможность контролировать свое тело вызывают тяжелую депрессию и тревожность.

* Истощение дыхательных мышц. Это редкое, но крайне опасное осложнение, которое в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.

Когда икота — признак болезни.

Иногда икота может сигнализировать о сбоях организма и заболеваниях, предупреждает Зарема Тен.

Среди наиболее частых причин стойкой икоты:

* Заболевания желудочно-кишечного тракта. «Самая частая причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда желудочная кислота постоянно забрасывается в пищевод, раздражая нервные окончания. По некоторым данным, этот недуг выявляют примерно в половине случаев стойкой икоты», — пояснила Зарема Тен.

* Поражение нервов. Повреждение или раздражение блуждающего или диафрагмального нерва. Оно может быть вызвано опухолью шеи, увеличенной щитовидной железой или опоясывающим лишаем.

* Заболевания центральной нервной системы. Сюда относятся инсульт, рассеянный склероз, менингит, энцефалит, черепно-мозговые травмы и опухоли головного мозга.

* Нарушение обмена веществ и токсины. Икоту могут вызывать сахарный диабет, почечная недостаточность, дисбаланс электролитов в крови. Длительная икота также может быть побочным эффектом приема некоторых препаратов (стероиды, анестетики, химиотерапия) или алкоголизма.

* Заболевания грудной клетки и живота: пневмония, плеврит, перикардит, заболевания желчного пузыря, панкреатит, аневризма аорты.

* Заболевания сердца. Икота может быть вторичным симптомом ишемии миокарда, инфаркта миокарда.

Известны даже случаи, когда рецидивирующие длительные приступы икоты наблюдались у пациентки с миомой матки, что обусловлено раздражением блуждающего или диафрагмального нерва.

Обратиться к врачу следует незамедлительно, если икота продолжается более 48 часов.

Основная опасность не в самой икоте как симптоме, а в том заболевании, которое ее вызывает, предупреждает Елена Павлова.

К врачу нужно спешить, если икота сопровождается:

* болью в груди, животе или спине,



* тошнотой,



* рвотой с кровью,



* затрудненным глотанием,



* одышкой,



* нарушением речи или движений в конечностях.

«Начать лучше с терапевта, который при необходимости направит к гастроэнтерологу, неврологу или кардиологу. Не пытайтесь лечить затяжную икоту самостоятельно народными средствами — вам нужна диагностика!» — подчеркнула Елена Павлова.