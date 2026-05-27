Нижегородские энергетики взыскали с должников более 300 млн рублей

Сотни миллионов рублей долгов за электричество взыскали с потребителей в Нижегородской области с начала 2026 года. Системные итоги работы по сокращению дебиторской задолженности за первые четыре месяца подвели в пресс-службе гарантирующего поставщика электроэнергии.
За этот период в результате судебных разбирательств в пользу компании «ТНС энерго НН» было вынесено 578 актов о взыскании средств с юридических лиц на общую сумму свыше 280 млн рублей. Еще 2 666 судебных решений коснулись физических лиц — с граждан-неплательщиков затребовали порядка 22 млн рублей. При этом в рамках исполнительного производства с компаний уже удалось принудительно взыскать более 130 млн рублей, а с бытовых потребителей — 13 млн рублей.
Помимо судебных исков, энергетики активно используют и другие законные рычаги воздействия на должников. Так, с начала текущего года специалисты инициировали 327 запретов на выезд за пределы Российской Федерации, из-за чего неплательщикам придется скорректировать планы на летний отпуск. Кроме того, было наложено 24 ареста на имущество: если долги не будут закрыты, автомобили, недвижимость и другая собственность граждан пойдут на реализацию.
В «ТНС энерго НН» напоминают нижегородцам о важности своевременной оплаты счетов за потребленные ресурсы. Своевременные платежи позволяют избежать начисления пеней, судебных разбирательств и таких неприятных ограничительных мер, как блокировка выезда за рубеж или потеря имущества.
Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о новой схеме мошенничества от лица энергетиков.