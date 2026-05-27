Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кардиодиспансере Ставрополя построили помещение для томографа

Там выполнили отделку и установили пожарную сигнализацию.

Источник: Национальные проекты России

Монтаж быстровозводимой модульной конструкции для размещения компьютерного томографа завершили в Краевом клиническом кардиологическом диспансере в Ставрополе. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ставропольского края.

В помещении выполнена внутренняя отделка, установлена электропроводка, сантехника, видеокамеры и пожарная сигнализация. Здание оборудовали пандусом для транспортировки маломобильных пациентов. Сейчас идут работы по обустройству отмостки и крытого перехода из основного здания. Кроме того, кардиоцентр делает успехи и в области освоения современных техник лечения.

«Продолжаем работу в рамках регионального проекта “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями”. Так, в 2025 году на закупку лекарств выделено более 296 миллионов рублей. Это позволило обеспечить необходимыми препаратами около 17 тысяч пациентов, перенесших инсульт или острый коронарный синдром. Промежуточный итог проводимых мероприятий — снижение летальности от инфаркта миокарда и рост числа пациентов без острых состояний в пять раз по сравнению с ожидаемым показателем», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.