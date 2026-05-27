Кадровый вопрос в пермской медицине решается

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем ежегодном послании уделил значительное внимание здравоохранению. Одной из тем стал кадровый вопрос в медицине.
— Неоднократно говорили про нехватку кадров в отрасли. Сегодня мы видим позитивные тенденции и уже можно говорить о результатах, — заявил Дмитрий Махонин.
С помощью федеральной программы «Земский доктор» и региональной «Медицинские кадры Прикамья» за шесть лет в территории края привлечено 1115 врачей и фельдшеров. Всего с 2020 года в больницы и поликлиники пришли работать более трех тысяч медицинских работников.
— Я точно могу сказать, что эти программы работают, — рассказала Анастасия Калашникова, главный врач Полазненской районной больницы. — В нашу больницу с 2023 года благодаря им четыре врача. И я могу смело утверждать, что у нас 100-процентная укомплектованность.
Здание районной больницы в Полазне было сдано в 2023 году.
— Раньше у нас было пять старых корпусов, и мы пациентов таскали с одного места в другое. А сейчас у нас всё в одном корпусе. И наши работники, и жители посёлка Полазна очень этим довольны. Так что действительно стройка новых медицинских объектов — это очень здорово! И хочу сказать, что мы с коллегой вышли после послания прямо вдохновленные. Потому что Дмитрий Николаевич сказал, что все у нас потихоньку получается и не только в отрасли здравоохранения, а во всех отраслях. И мы с высоко поднятой головой будем трудиться дальше на благо Пермского края. Потому что мы поняли, что нашу работу видно.