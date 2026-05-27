Кадровый вопрос в пермской медицине решается

— Раньше у нас было пять старых корпусов, и мы пациентов таскали с одного места в другое. А сейчас у нас всё в одном корпусе. И наши работники, и жители посёлка Полазна очень этим довольны. Так что действительно стройка новых медицинских объектов — это очень здорово! И хочу сказать, что мы с коллегой вышли после послания прямо вдохновленные. Потому что Дмитрий Николаевич сказал, что все у нас потихоньку получается и не только в отрасли здравоохранения, а во всех отраслях. И мы с высоко поднятой головой будем трудиться дальше на благо Пермского края. Потому что мы поняли, что нашу работу видно.