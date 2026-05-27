Орла-скомороха и еще 7 особо охраняемых птиц нашли в нижегородском аэропорту

Восемь особо охраняемых птиц обнаружили в аэропорту Нижнего Новгорода сотрудники Россельхознадзора. По несуществующим документам в столицу ПФО доставили попугаев ара, пальмового грифа, венценосного орла и орла-скомороха.
Специалисты управления Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии предотвратили попытку ввоза экзотических пернатых. Было принято решение вернуть птиц отправителю в Армению.
В ходе ветеринарного досмотра сотрудники ведомства установили, что сопровождающие живой груз сертификаты оформлены с нарушениями. В частности, в документах не удалось найти отметки об исследовании на болезни птиц. Также отсутствовала фактическая идентификация пернатых, такая как кольцевание или микрочип.
