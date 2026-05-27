Технопарк Набережных Челнов стал лучшей образовательной площадкой в РФ

Детский технопарк «Кванториум» из города Набережные Челны признан лучшей инновационной образовательной организацией России, сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Пространство было открыто в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Награду вручили на VIII Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна». Технопарк стал первым в Татарстане совместным проектом ИТ-парка и компании «КАМАЗ». На площадке развиваются 12 направлений: программирование, робототехника, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и космические проекты. Ежегодно обучение там проходят 2 тысячи детей, а общий охват мероприятиями превышает 5 тысяч человек.
Образовательная площадка помогает детям раскрыть таланты. В 2025 году учащиеся «Кванториума» стали победителями регионального чемпионата «Профессионалы», а их образовательный стартап «Просто космос!» получил высокую оценку на Российском венчурном форуме.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.