Около 40 творческих объединений будет работать в нижегородских детских библиотеках в каникулы

С 1 июня в Нижнем Новгороде стартует городская программа летнего чтения (6+), которая проводится детскими библиотеками города уже более 20 лет. В рамках программы в детских библиотеках и детских отделениях библиотек летом будет работать около 40 творческих объединений: клубы, кружки, творческие мастерские, студии, театры. Организатором программы традиционно является Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького, сообщают в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
«В этом году программа пройдет под названием “Почитаем летом. 2026” и будет посвящена объявленному в нашей стране Году единства народов России. В летние каникулы детские библиотеки проведут для нижегородцев более 350 событий на площадках библиотек, прибиблиотечных территориях, городских площадках. События пройдут в каждом районе города. Популярными формами их проведения станут: фестивали, праздники, мастер-классы, библиоквесты, познавательно-игровые программы, встречи с писателями и известными людьми», — уточнили специалисты департамента.
По словам организаторов, главными событиями станут: Летние книжные соревнования (6+), праздник открытия программы летних чтений «Праздник солнца! Праздник лета!» (6+), Межрегиональный семейный флешмоб «Нижнему Новгороду посвящается» (6+), а в завершении программы состоится городской читательский фестиваль «Каникулы по-нижегородски-2026» (6+).
Также в программу летнего чтения войдут детские праздники (0+), которые пройдут во всех районах Нижнего Новгорода: «Праздник солнца! Праздник лета!» (Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького, Сормовский район), праздник чтения «Включаем лето» (Библиотечно-досуговый центр, Автозаводский район), «Здравствуй, лето!» (Центральная районная детская библиотека имени А. Пешкова, Канавинский район), «Яркое солнце, звонкий смех» (Городская библиотека — филиал № 34, Кстовский район), «В стране чудесного детства!» (Детская библиотека имени В. М. Комарова, Ленинский район), театрализованное представление «Вот оно какое, наше лето» (Детская библиотека имени В. И. Даля, Московский район), «ЛетоЧтение в библиотеке» (Центральная районная детская библиотека имени А. М. Горького, Нижегородский район), «Лето вместе проведем — много мы друзей найдем!» (Детская библиотека имени С. Чекалина, Приокский район), «Лето книжных открытий» (Центральная районная детская библиотека имени И. Крылова, Советский район), «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!» (Центральная районная детская библиотека имени Н. А. Зайцева, Сормовский район).
В детских библиотеках и детских отделениях в период летних каникул будет работать около 40 творческих объединений: клубы, кружки, творческие мастерские, студии, театры. В Центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького можно будет посетить литературно-патриотический кружок «Журавленок» (6+), клуб для молодых мам с детьми «Сормовский Читайка» (0+), в Автозаводском районе — семейную мастерскую (0+) «Мастерская сказочника» (Центральная районная детская библиотека имени О. Кошевого), творческую мастерскую (6+) «Рукотворные чудеса» (Детская библиотека имени К. М. Станюковича), в Канавинском районе — иммерсивный библиотечный лагерь (6+) «Летняя экспедиция: Хранители золотого узора» (Центральная районная детская библиотека имени А. Пешкова), клуб веселых непосед (6+) «Ирискины открытия» (Центральная районная детская библиотека имени А. В. Кольцова) в Ленинском районе.
Кроме того, в летний период детские библиотеки приглашают принять участие читателей и гостей города в городских Днях чтения, конкурсах, акциях, интеллектуальных играх. Основными из таких мероприятий будут: летние соревнования (6+) «#Про_книжные открытия» (все детские библиотеки), районный конкурс (0+) «Семейные прогулки. Автозавод. От прошлого к настоящему» (Автозаводский район), районный конкурс читательских дневников (6+) «Лето с книгой» (Московский район), районный читательский конкурс цифрового творчества (6+) «#СказкаНародовРоссии в цифре» (Нижегородский район), районный конкурс рисунков и поделок (6+) «Книжные фантазии» по книгам А. М. Волкова (Приокский район), районный творческий конкурс (6+) «Лидер летнего чтения» (Советский район), профессиональный конкурс буклуков (6+) «Книжный этностиль» (Сормовский район).
Подробная и актуальная программа доступна на странице Содружества детских библиотек Нижнего Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайтах детских библиотек.