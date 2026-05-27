В Нижний Новгород не пропустили партию редких птиц с недостоверными документами

Специалисты Россельхознадзора задержали в нижегородском аэропорту «Чкалов» партию редких, особо охраняемых птиц, прибывшую из Армении. Среди них были попугаи ара, пальмовый гриф, венценосный орел и орел-скоморох — всего восемь особей. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

При проведении досмотра было установлено, что сопровождающие ветеринарные сертификаты оформлены с нарушениями. В документах не было отметок о проведении обязательных лабораторных исследований на болезни птиц, отсутствовала фактическая идентификация птиц (микрочип, кольцевание). Также в документах не было информации о том, что птиц доставили с благополучных территорий.

Кроме того, общее количество птиц в четыре раза превысило разрешенное число животных, которых можно ввозить для личного пользования.

В результате специалисты Россельхознадзора отказались пропускать в Россию эту партию птиц и отправили ее обратно в Армению.