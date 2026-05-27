Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы, которые повредили лес в Зеленоградском районе, заплатили штраф

С мужчин взяли по 1 млн рублей.

В Зеленоградске осудили двух калининградцев, которые повредили лес во время разбора фундамента старого немецкого здания. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился 20 июля 2024 года. Проезд к фундаменту был затруднен, тогда директор компании, который и организовал работы, дал указание экскаваторщику повалить мешающие деревья ковшом. Затем 32 дерева просто свалили в яму. Ущерб превысил 1 млн рублей.

Приговором Зеленоградского районного суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде штрафа 1 млн рублей.