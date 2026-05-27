Литва закупит у Финляндии почти тысячу бронетранспортеров за 1,5 млрд евро

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о решении Госсовета обороны закупить 936 бронемашин Patria. Поставки начнутся с 300 единиц к 2030 году, а в перспективе страна намерена войти в цепочку сборки производителя.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Литва официально объявила о масштабной закупке бронетехники для своей будущей национальной дивизии. Речь идет о 936 финских бронетранспортерах Patria. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа после заседания Государственного совета обороны (VGT). Его слова приводят литовские СМИ.

«Речь идет об очень важном элементе создания национальной дивизии — согласно постановлению Государственного совета обороны мы закупим 936 бронемашин Patria финского производства», — заявил Науседа. Он также уточнил сроки поставок: «К 2030 году планируется закупить уже 300 единиц этих бронемашин».

Литовский лидер добавил, что Вильнюс рассчитывает наладить сборку техники у себя и войти в цепочку поставок производителя. Часть бронемашин планируют оснастить зенитными комплексами MSHORAD для усиления противовоздушной обороны страны.

