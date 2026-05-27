Литва закупит у Финляндии почти тысячу бронетранспортеров за 1,5 млрд евро

Литва официально объявила о масштабной закупке бронетехники для своей будущей национальной дивизии. Речь идет о 936 финских бронетранспортерах Patria. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа после заседания Государственного совета обороны (VGT). Его слова приводят литовские СМИ.
«Речь идет об очень важном элементе создания национальной дивизии — согласно постановлению Государственного совета обороны мы закупим 936 бронемашин Patria финского производства», — заявил Науседа. Он также уточнил сроки поставок: «К 2030 году планируется закупить уже 300 единиц этих бронемашин».
Литовский лидер добавил, что Вильнюс рассчитывает наладить сборку техники у себя и войти в цепочку поставок производителя. Часть бронемашин планируют оснастить зенитными комплексами MSHORAD для усиления противовоздушной обороны страны.