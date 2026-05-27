Минздрав хочет запретить продажу лекарств без электронного рецепта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект, благодаря которому будет невозможно купить рецептурное лекарство без электронного рецепта, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
В ходе открытого диалога в Совфеде она рассказала, что на сегодняшний день еще случаи, когда лекарственные препараты, подлежащие рецептурному отпуску, продаются без рецепта.
«В данном случае только четкая привязка к электронному рецепту и продаже через систему МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов) запретит продажу лекарственного препарата рецептурного, поэтому сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта», — сказала Самойлова.
Статс‑секретарь, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай добавил, что Минздрав сейчас ожидает завершения доработки текста законопроекта. По его словам, в течение нескольких месяцев пройдет его обсуждение с Советом Федерации.