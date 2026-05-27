Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в ЯНАО стартует 15 июня

Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет 15−21 июня в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в Федеральной дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий. Проведение подобных фестивалей соответствует задачам госпрограммы «Спорт России».
Соревнования состоятся на базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит» имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова. В масштабном спортивном празднике примут участие 30 команд из 30 регионов России — более 240 сотрудников ведущих российских компаний, прошедших отбор на муниципальном и региональном уровнях.
Каждая команда состоит из восьми человек. В течение трех соревновательных дней участникам предстоит выполнить нормативы в упражнениях на пресс, подтягиваниях, отжиманиях, стрельбе, кроссе и других. Также в программе — эстафета ГТО из четырех этапов, где команды покажут свои слаженность, скорость и командный дух.
Церемония награждения и закрытия состоится 20 июня. Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов проводится уже в восьмой раз. В прошлом году Всероссийский финал собрал 40 команд в Сочи.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.