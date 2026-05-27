За два года малых технологических компаний в Прикамье стало вдвое больше

Число малых технологических компаний увеличилось в Пермском крае в два раза за два года, рассказал в ежегодном послании губернатор Дмитрий Махонин.
«Малое и среднее предпринимательство (МСП) — это, в том числе, малые технологичные компании и высокотехнологичное производство. За два года их выручка почти удвоилась. Регион занимает шестое место в России и второе в ПФО по количеству таких инновационных компаний», — сообщил Дмитрий Махонин.
По итогам 2025 года в три раза выросли налоговые поступления в краевой бюджет от IT-сферы. Число субъектов МСП увеличилось за прошлый год на 5%. Регион, по словам губернатора Прикамья, стимулирует технологическое перевооружение предприятий МСП для выпуска новой продукции и выхода на новые рынки сбыта. Экономический блок краевого правительства работает над развитием внутрирегиональной промышленной кооперации.
«Рост числа малых технологических компаний в Пермском крае и кратное увеличение их совокупной выручки — это важный индикатор структурных изменений в региональной экономике. По сути, мы видим формирование нового технологического контура, который становится одним из драйверов роста и устойчивости экономики региона», — прокомментировал депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
Он считает особенно значимым, что этот рост происходит в условиях, когда стране требуется ускоренное развитие собственных технологических решений и активное импортозамещение. Пермские компании достаточно быстро заняли освободившиеся ниши, предложив конкурентоспособные продукты и сервисы.
«Это говорит о высоком уровне предпринимательской инициативы и технологической базы в регионе. Сегодня ключевая задача — не только поддержать этот рост, но и обеспечить условия, при которых такие компании будут оставаться в регионе, масштабироваться и выходить на федеральные и международные рынки. Для этого необходима предсказуемая среда, доступ к финансированию, кадровая база и инфраструктура развития. В конечном счете, именно такие компании формируют основу современной региональной экономики — более гибкой, инновационной и ориентированной на долгосрочный рост», — резюмировал Антон Немкин.