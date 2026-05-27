Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия пригрозила Армении отменой льготных поставок газа из-за курса на Евросоюз

Еревану передали письмо главы Минэнерго Сергея Цивилёва.

Источник: Клопс.ru

Россия может приостановить или расторгнуть соглашение об отдельных беспошлинных поставках в Армению, если Ереван продолжит курс на вступление в Евросоюз. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её Интерфакс цитирует в среду, 27 мая.

Документ подписали в декабре 2013 года: Москва бессрочно сняла экспортные пошлины на нефтепродукты, природный газ и необработанные алмазы для Армении. Тогда этот шаг связывали с подготовкой республики к вступлению в ЕАЭС. Сейчас топливо поставляется только в согласованных объёмах для внутреннего рынка, перепродавать его третьим странам запрещено.

Российское посольство в Ереване передало армянской стороне письмо министра энергетики Сергея Цивилёва. По словам Захаровой, в нём изложена позиция Москвы по судьбе соглашения 2013 года на фоне прозападного курса Армении.

В МИД РФ заявляли, что Армения рискует лишиться привилегий в ЕАЭС, если под давлением Запада будет разрывать связи с партнёрами по СНГ и союзу.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше