Россия пригрозила Армении отменой льготных поставок газа из-за курса на Евросоюз

Россия может приостановить или расторгнуть соглашение об отдельных беспошлинных поставках в Армению, если Ереван продолжит курс на вступление в Евросоюз. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её Интерфакс цитирует в среду, 27 мая.
Документ подписали в декабре 2013 года: Москва бессрочно сняла экспортные пошлины на нефтепродукты, природный газ и необработанные алмазы для Армении. Тогда этот шаг связывали с подготовкой республики к вступлению в ЕАЭС. Сейчас топливо поставляется только в согласованных объёмах для внутреннего рынка, перепродавать его третьим странам запрещено.
Российское посольство в Ереване передало армянской стороне письмо министра энергетики Сергея Цивилёва. По словам Захаровой, в нём изложена позиция Москвы по судьбе соглашения 2013 года на фоне прозападного курса Армении.
В МИД РФ заявляли, что Армения рискует лишиться привилегий в ЕАЭС, если под давлением Запада будет разрывать связи с партнёрами по СНГ и союзу.